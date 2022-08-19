Езде на электросамокатах будут обучать алматинцев

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы запустили школу для обучения езде на электросамокатах. Предполагается, что школа будет функционировать до конца сезона и будет совершенно бесплатной для всех желающих, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, особенный акцент будет сделан на этику и культуру управления электросамокатами в городской среде. Обучение будет проходить на еженедельной основе компаниями, которые предоставляют услуги аренды электросамокатов. Ожидается, что обучение будет проводиться в разных точках города, но старт был положен на площадке близ Атакента.

Школа езды на электросамокате. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказал представитель одной из кикшеринговых компаний Даниил Капцан, школа вождения электросамокатов важна для любого крупного и современного города, коим и является Алматы, где используется этот вид транспорта. Между тем пройти обучение могут не только те, кто пользуется самокатами.

Школа езды на электросамокате. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Школа вождения - это попытка донести простые, но важные правила безопасности для тех, кто использует самокаты как транспорт. Кроме того, мы расскажем правила любому желающему, даже если он не использует самокат - водителям, пешеходам. Нужно повышать культуру управления самокатами. В школе будут работать инструкторы, которые обучат и дадут советы", - отметил Капцан.

Основными ошибками самокатчиков, говорит он, является езда на транспорте вдвоем - это запрещено, так как самокат рассчитан на определенный центр тяжести. При его смещении может произойти авария. Также самокатчики грешат тем, что не спешиваются при пересечении перекрестка.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Многие отмечают, что самокаты не только помогают доехать в какую-либо точку без пробок, но и доставляют удовольствие, потому что человек во время езды не смотрит в смартфон. Кроме того, это экологичный транспорт. Есть формула, которая позволяет посчитать, сколько человек "сэкономил" вредных выбросов, пересев на самокат. В рамках мегаполиса это сотни тысяч кубометров", - рассказал Даниил Капцан.

Школа носит рекомендательный характер. После прохождения обучения не выдается сертификат, но предоставляется промокод для получения бонусов в приложении. Также прошедшие обучение люди смогут ездить на электросамокатах на скорости до 25 км/час. Тогда как для не прошедших обучение максимальная скорость будет ограничена до 20 км/ч.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Управлении городской мобильности города Алматы рассказали, что согласно Меморандума, который был подписан между акиматом и кикшеринговыми компаниями, из зон поездок электросамокатов исключены пешеходные улицы и парки. В городе ведется работа по нанесению разметки парковочных зон для электросамокатов.

Одна жительниц города, пришедшая к Атакенту, чтобы пройти обучение езде на самокате, рассказала, что ранее не умела водить никакой вид транспорта - ни авто, ни велосипед, ни самокат.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"У меня был стойкий страх. Сама я часто заказываю такси и это выходит дорого. Может, самокат буду использовать как альтернативу. Я против того, чтобы самокатчики нарушали правила, ведь они часто пролетают мимо и даже не смотрят по сторонам. Нужно учиться культуре, я считаю", - рассказала Асылжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984006-ezde-na-elektrosamokatah-budut-obuchat-almatintsev/