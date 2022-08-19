Езде на электросамокатах будут обучать алматинцев
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В Алматы запустили школу для обучения езде на электросамокатах. Предполагается, что школа будет функционировать до конца сезона и будет совершенно бесплатной для всех желающих, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, особенный акцент будет сделан на этику и культуру управления электросамокатами в городской среде. Обучение будет проходить на еженедельной основе компаниями, которые предоставляют услуги аренды электросамокатов. Ожидается, что обучение будет проводиться в разных точках города, но старт был положен на площадке близ Атакента.
Как рассказал представитель одной из кикшеринговых компаний Даниил Капцан, школа вождения электросамокатов важна для любого крупного и современного города, коим и является Алматы, где используется этот вид транспорта. Между тем пройти обучение могут не только те, кто пользуется самокатами.
"Школа вождения - это попытка донести простые, но важные правила безопасности для тех, кто использует самокаты как транспорт. Кроме того, мы расскажем правила любому желающему, даже если он не использует самокат - водителям, пешеходам. Нужно повышать культуру управления самокатами. В школе будут работать инструкторы, которые обучат и дадут советы", - отметил Капцан.
Основными ошибками самокатчиков, говорит он, является езда на транспорте вдвоем - это запрещено, так как самокат рассчитан на определенный центр тяжести. При его смещении может произойти авария. Также самокатчики грешат тем, что не спешиваются при пересечении перекрестка.
"Многие отмечают, что самокаты не только помогают доехать в какую-либо точку без пробок, но и доставляют удовольствие, потому что человек во время езды не смотрит в смартфон. Кроме того, это экологичный транспорт. Есть формула, которая позволяет посчитать, сколько человек "сэкономил" вредных выбросов, пересев на самокат. В рамках мегаполиса это сотни тысяч кубометров", - рассказал Даниил Капцан.
Школа носит рекомендательный характер. После прохождения обучения не выдается сертификат, но предоставляется промокод для получения бонусов в приложении. Также прошедшие обучение люди смогут ездить на электросамокатах на скорости до 25 км/час. Тогда как для не прошедших обучение максимальная скорость будет ограничена до 20 км/ч.
В Управлении городской мобильности города Алматы рассказали, что согласно Меморандума, который был подписан между акиматом и кикшеринговыми компаниями, из зон поездок электросамокатов исключены пешеходные улицы и парки. В городе ведется работа по нанесению разметки парковочных зон для электросамокатов.
Одна жительниц города, пришедшая к Атакенту, чтобы пройти обучение езде на самокате, рассказала, что ранее не умела водить никакой вид транспорта - ни авто, ни велосипед, ни самокат.
"У меня был стойкий страх. Сама я часто заказываю такси и это выходит дорого. Может, самокат буду использовать как альтернативу. Я против того, чтобы самокатчики нарушали правила, ведь они часто пролетают мимо и даже не смотрят по сторонам. Нужно учиться культуре, я считаю", - рассказала Асылжан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984006-ezde-na-elektrosamokatah-budut-obuchat-almatintsev/