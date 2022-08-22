Когда в Алматы появятся школьные автобусы, рассказали в акимате

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Заместитель руководителя Управления образования Алматы Айдын Сайлаубай на брифинге РСК рассказал, когда в Алматы появятся школьные автобусы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сайлаубай сообщил, что пилотный проект школьных автобусов будет внедряться уже в этом году.

"В соответствии с планом развития Алматы до 2030 года, у нас разработаны механизмы. В настоящее время варианты, которые предполагают школьные автобусы, будут внедряться в пилотном проекте в течение этого и последующих годов.

Первые очаги, где требуется школьный подвоз, мы будем внедрять в этих школах", – рассказал Айдын Сайлаубай.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев говорил, что программа "Школьный автобус" будет запущена в городе в следующем году. Аким выразил надежду, что это позволит разгрузить улицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984279-kogda-v-almaty-poyavyatsya-shkolnye-avtobusy-rasskazali-v-akimate/