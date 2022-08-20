Оставшиеся весной без жилья из-за паводков сельчане живут в палатках и сараях в ЗКО

Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

В селе Шалгын Западно-Казахстанской области люди, оставшиеся весной без жилья из-за паводков, живут в палатках и сараях. Строительство домов и школы еще идет. О ситуации высказался аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев, передает "Мой город".

В конце марта текущего года в селе Шалгын талыми водами затопило 25 домов и школу. В двух районах объявили режим ЧС.

Было принято решение построить в населенном пункте 23 новых дома и школу на 60 мест. Пока же некоторые сельчане вынуждены жить в палатках и сараях.

"Сейчас в семи домах возводят стены. В начале сентября ожидаются дожди, для нас этот период будет сложным. До сих пор на домах нет крыш, лишь только стены. Мы требуем, чтобы нам побыстрее построили дома. Власти обещают завершить строительство до конца октября. Но мы считаем, что это затянется.

Сейчас я живу в сарае вместе с коровами. С одной стороны животные, с другой стороны расположились я и муж. Мухи не дают покоя. Нам выдали палатки, там мы только пьем по утрам чай. Днем кушаем на улице и прячемся в тени, потому что в палатке настолько душно, что невозможно в ней находиться", - рассказала жительница села Шалгын Умит Бекжанова.

Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

Еще один сельчанин Садыик Муканбедияров отметил, что весной всем пострадавшим от паводка выдали палатки. При этом с них взяли расписку, что при порче имущества они должны будут возместить ущерб в размере полумиллиона тенге.

"В палатках в жаркую погоду - жарко, в холодную погоду - холодно. Там мы жили один месяц, потом перебрались в сарай", - пояснил мужчина.

Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев заверил, что в селе Шалгын строительство домов идет полным ходом и застройщик это делает на собственные средства.

Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

"Застройщики обещают сдать объекты вовремя. Дома построят до конца октября, а школу - до конца этого года. На данный момент 30% финансирования на строительство школы выделено. На строительство домов должны выделить деньги из фонда "Қазақстан халқына".

В настоящее время шесть домов полностью построены, еще два дома вот-вот закончат. Для 17 домов залили фундамент. Все материалы для строительства завезены, все работают. Конечно, жители переживают, что скоро холода, а дома не достроены. Я думаю, все решится", - сказал глава района.

Он добавил, что стоимость строительства школы составит 700 млн тенге. На каждый дом выделят по 24 млн тенге, в общем - 570 миллионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984088-ostavshiesya-vesnoy-bez-zhilya-iz-za-pavodkov-selchane-zhivut-v-palatkah-i-sarayah-v-zko/