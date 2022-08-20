Полицейский Рустам Абдрахманов обратился к жителям Алматинской области

Рустам Абдрахманов. Фото: facebook.com/rustam.abrakhmanov

Заместитель начальника ДП Алматинской области по следственной работе Рустам Абдрахманов обратился к жителям региона. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной в Instagram.

Рустам Абдрахманов отметил, что один из важных шагов в улучшении работы полиции - это искоренение коррупции в собственных рядах.

Он сообщил, что по поручению начальника ДП Алматинской области работа в этом направлении будет проводиться на постоянной основе.

"В этой связи, как заместитель начальника департамента полиции по следственной работе, прошу всех граждан, столкнувшихся с проявлением коррупции со стороны сотрудников, расследующих уголовные дела (уголовные проступки): следователей и дознавателей территориальных подразделений, а также аппарата департамента полиции, обращаться ко мне лично", - написал замначальника ДП региона.

Известный полицейский указал свой номер: + 7 700 254 40 30, а также гарантировал анонимность.

Напомним, в начале августа стало известно, что Рустам Абдрахманов покинул пост заместителя начальника ДП Алматы. Его назначили замглавы областного департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984063-politseyskiy-rustam-abdrahmanov-obratilsya-k-zhitelyam-almatinskoy-oblasti/