Солдат-срочник Погранслужбы КНБ умер в Атырауской области

Иллюстративное фото: Погранслужба КНБ РК

17 августа во время несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий. Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК.

По данным ведомства, 17 августа в период несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нурбек Ергалиев.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы констатирована внезапная сердечная смерть", - пояснили в Погранслужбе КНБ РК.

Здесь добавили, что по факту смерти военнослужащего следственными органами возбуждено уголовное дело.

"Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Жамбылской области умер офицер Погранслужбы КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983962-soldat-srochnik-pogransluzhby-knb-umer-v-atyrauskoy-oblasti/