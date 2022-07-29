Офицер Погранслужбы КНБ умер в Жамбылской области

Иллюстративное фото: Погранслужба КНБ РК

27 июля в больнице скончался офицер Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области. Сейчас по данному факту проводится расследование. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В ведомстве рассказали, что 27 июля в Центральной районной больнице Кордайского района констатирована смерть офицера Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азата Умбетулы. Предварительно, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

"По данному факту Южным региональным военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.

Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выразили глубокие соболезнования родным и близким офицера. Сейчас принимаются меры по оказанию необходимой помощи.

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что солдат-срочник скончался в военном госпитале в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980793-ofitser-pogransluzhby-knb-umer-v-zhambylskoy-oblasti/