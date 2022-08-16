Урок по правилам дорожного движения хотят ввести в школах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава правительства Алихан Смаилов на заседании кабмина рассказал, как можно обезопасить школьников и снизить число аварий с их участием, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов напомнил, что до начала учебного года осталось две недели.

"Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел поручаю рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов", - отметил глава кабмина.

Он также поручил акиматам регионов ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в Центры оперативного управления органов внутренних дел.

Смаилов добавил также, что следует обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций.

Напомним, сегодня на заседании кабмина министр просвещения Асхат Аймагамбетов объяснил, с чем связано увеличение учебного года для школьников - теперь учебный год будет заканчиваться не 25, а 31 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983362-urok-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-hotyat-vvesti-v-shkolah-kazahstana/