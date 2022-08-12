Часть зданий на неделю отключат от горячей воды в одном из районов Алматы

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ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредило граждан об отключении горячей воды в Алатауском районе южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации "АлТС", с 18 по 26 августа 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Алатауского района в контуре улиц Аркалык – БАК – Бауыржана Момышулы.

Как уточнили в компании, ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

"Приносим извинения за временные неудобства", – обратились к алматинцам в компании.

Напомним, что ранее представители компании обратились к алматинским автомобилистам. Дело в том, что в Алматы с 31 августа по 9 сентября будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

В связи с этим горожан попросили не парковать авто в ряде мест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982971-chast-zdaniy-na-nedelyu-otklyuchat-ot-goryachey-vody-v-odnom-iz-rayonov-almaty/