Алматинцев попросили не парковать авто в местах испытаний теплосетей

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В Алматы с 31 августа по 9 сентября будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с этим горожан просят не парковать авто в определенных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Отмечается, что испытания будут проводиться с 4 до 7 часов утра.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, например, выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

"В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109", - обратились к алматинцам в ТОО.

График проведения испытаний теплосетей:

31 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

31 августа и 1 сентября

Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

31 августа по 9 сентября

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы : Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского; Алмалинский и Жетысуский районы : Сейфуллина – Тобаякова – Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева;

: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева; Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы : Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя;

: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя; Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;

Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя; Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева; Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД; Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

1 сентября

Алатауский район: поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.

1 и 2 сентября

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

2 сентября

Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Ф.Онгасыровой – микрорайон Зерделі.

5 сентября

Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Райымбека – Ф.Онгасыровой;

Монке би – Б.Момышулы – Райымбека – Ф.Онгасыровой; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

6 сентября

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын- Алаш.

6 и 7 сентября

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

7 сентября

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека. Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова –Сейфуллина;

Макатаева – Бокейханова – Рыскулова –Сейфуллина; Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина.

7 и 8 сентября

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

8 сентября

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко; Алмалинский район: Ш.Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека.

9 сентября

Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова; Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;

Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова; Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи; Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в АлТС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982864-almatintsev-poprosili-ne-parkovat-avto-v-mestah-ispytaniy-teplosetey/