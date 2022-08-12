Новую главную мечеть открыли в Нур-Султане (фото)

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Сегодня в Нур-Султане прошло официальное открытие самой большой мечети в Центральной Азии. В мероприятии принял участие Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте.

Самая большая мечеть не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, расположена в столице на проспекте Мангилик Ел недалеко от ЭКСПО и ТРЦ Mega Silk Way.

Нурсултан Назарбаев на открытии новой мечети в столице. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В церемонии открытия мечети приняли участие религиозные представители из ОАЭ, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана и России.

Нурсултан Назарбаев на открытии новой мечети в столице. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

На мероприятии выступил Нурсултан Назарбаев, который три года назад и заложил первый камень мечети.

"Хочу выразить благодарность Аллаху, и в этой связи я начал строительство данной мечети.

Конечно, для всех мусульман это важное событие. Я благодарю вас, гости, что вы пришли на открытие этой мечети.

Поздравляю всех вас с таким знаменательным событием - открытием мечети. За эти годы в столице построено множество зданий, они очень фундаментальны, но эта мечеть играет особую роль. С обретением независимости мы во всех регионах страны открываем мечети.

Пусть Аллах услышит все молитвы, которые будут читать здесь.

Я за день до окончания своих президентских полномочий в 2019 году в марте заложил первый камень этой мечети. Со мной тогда был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Мы молимся, чтобы Аллах нас благословил, а наше независимое государство процветало. Считаю, что это моя обязанность как мусульманина, мой сыновий долг перед отечеством", - сказал Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев на открытии новой мечети в столице. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Назарбаев также рассказал, что у нового религиозного комплекса есть ряд специфических отличий. Здесь установлена стена, где написано 99 имен Аллаха. Стены мечети украшены каллиграфическими надписями. Также здесь витражные двери и главные ворота.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Территория мечети внушительна – она занимает почти 10 га. К зданию ведет длинная площадь с клумбами, лавочками и поющими фонтанами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982867-novuyu-glavnuyu-mechet-otkryvayut-v-nur-sultane/