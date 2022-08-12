Как выглядит самая большая мечеть в Центральной Азии (фото)

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Нур-Султане сегодня открыли самую большую мечеть в Центральной Азии – строительство заняло три года. В 2019 году камень "Главной мечети Астаны" заложил Нурсултан Назарбаев. Как выглядит это сооружение - в фоторепортаже NUR.KZ.

Строительством мечети все эти 3 года занималась турецкая компания Sembol Construction, которая построила множество визитных карточек Нур-Султана – Дворец мира и согласия, ТРЦ "Хан-Шатыр", ЭКСПО, а также мечеть Хазрет Султан – до сегодняшнего дня эта мечеть была самой большой в Казахстане.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Главная мечеть столицы занимает площадь в почти 10 га – вокруг нее разбита парковая зона, а сама она окружена Зеленым поясом.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

На площади, ведущей к мечети, высадили необычные деревья и цветы, привезенные из других стран.

Религиозное сооружение находится на проспекте Мангилик Ел практически на выезде из столицы – рядом расположены ЭКСПО и ТРЦ Mega Silk Way.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В центре зала висит огромная хрустальная люстра диаметром 27 метров и весом 20 тонн. Ковер главного зала сделан вручную в Новой Зеландии из чистой шерсти - его украшает казахский орнамент.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Вместимость мечети – 30 000 человек. Главный молельный зал для мужчин вмещает 12 000 человек, женский зал – 3 000, вместимость двора и других помещений – еще 12 000 человек.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

У мечети огромный купол диаметром 62 метра. Рядом возвышаются 4 минарета высотой в 130 метров.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

На площади перед мечетью – теперь самые большие в столице поющие фонтаны. Ранее фонтаны "пели" только на площади возле монумента "Байтерек".

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Чтобы показать вам красивые ночные виды с фонтанами и иллюминацией, мы побывали на территории мечети этой ночью, во время последних приготовлений перед открытием.

"Теплая" подсветка мечети делает сооружение еще более эффектным.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Напомним, в 2019 году камень "Главной мечети Астаны" заложил Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982865-kak-vyglyadit-samaya-bolshaya-mechet-v-tsentralnoy-azii-foto/