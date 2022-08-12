Разобраться с "сахарным монополистом" поручил Смаилов кабмину

Иллюстративное фото: Министерство сельского хозяйства РК

На очередном заседании комиссии по демонополизации экономики глава кабмина Алихан Смаилов поручил проверить деятельность крупной компании, закупившей большую часть произведенного в Казахстане сахара. Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

На заседании были рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, выступая на заседании, отметил, что основной объем сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.

При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге.

Так, при изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Для изменения сложившейся ситуации предлагается ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.

Премьер-министр поддержал озвученные подходы и дал ряд дополнительных поручений госорганам.

"Глава правительства поручил АЗРК продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

АФМ поручено детально проанализировать деятельность данного предприятия на предмет возможных нарушений", - говорится в сообщении.

Премьер-министр также поручил министерству торговли и интеграции совместно с министерством сельского хозяйства и акиматами регионов проработать вопрос использования части средств по "оборотной схеме" на закуп сырья отечественными сахарными заводами.

Напомним, накануне АФМ сообщало о махинациях с сахаром в Костанайской области - по данным агентства, в регионе брали взятки сахаром, а сотрудники акимата и стабфонда выдавали продукт из стабфонда избранным предпринимателям вне очереди и сверхнормы по льготной стоимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982852-razobratsya-s-saharnym-monopolistom-poruchil-smailov-kabminu/