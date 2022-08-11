Слухи о начале учебного года в августе опровергли в Минпросвещения
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В соцсетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что в этом году школьники сядут за парты якобы уже 15 августа. Эту информацию опровергли в Министерстве просвещения, передает портал StopFake.kz.
Распространившуюся в Сети информацию опровергли в Министерстве просвещения РК.
"Данная информация не соответствует действительности. Учебный год традиционно начнется 1 сентября", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Авторы портала призвали казахстанцев не распространять рассылки сомнительного происхождения и доверять только официальной информации.
Напомним, что ранее в Министерстве просвещения изучили предложения экспертов касательно сокращения школьных каникул. Планируется, что летние каникулы станут на 5 дней короче - учебный год будет заканчиваться 31 мая.
На днях глава Национальной академии образования на аппаратном совещании Минпросвещения рассказала, какие новшества ожидают школьников в новом учебном году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982740-sluhi-o-nachale-uchebnogo-goda-v-avguste-oprovergli-v-minprosvescheniya/