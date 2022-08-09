Первоклашек в Казахстане ждут изменения в новом учебном году

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Глава Национальной академии образования на аппаратном совещании Минпросвещения рассказала, какие новшества ожидают школьников в новом учебном году, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Тыныбаева сообшила, что в новом учебном году в классах с казахским языком обучения будут преподаваться "Әлиппе" и "Ана тілі", а в классах с русским языком обучения - "Казахский язык" и "Букварь/ Обучение грамоте".

"В 1 классах с казахским языком обучения - "Русский язык" и "Английский язык", в классах с неказахским языком обучения "Английский язык" не изучается", - добавила спикер.

Она также отметила, что в 1 классе предмет "Коркем еңбек" разделят на уроки труда и рисования.

"Сейчас наши учителя уже начали приступать к работе. Надо довести нововведения до них. Все материалы должны быть доступны для педагогов. Не дожидаясь 1 сентября, надо все довести до них - типовые программы, учебные программы, методические материалы. Эта информация нужна и директорам школ, так как ими будут решаться вопросы, как изменится часовая нагрузка, сколько учителей нужно дополнительно принять на работу",- пояснил глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982389-pervoklashek-v-kazahstane-zhdut-izmeneniya-v-novom-uchebnom-godu/