Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию с компанией "Алматы Қала Жарық" во время встречи с населением Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Тему поднял один из жителей района: мужчина пожаловался на проблемы с качеством услуг, предоставляемых компанией.

"Оставляем заявку на замену лампочки – работы проводят только через 15 дней. Лампочка сгорает за пару дней и история с заявкой повторяется", – сообщил житель района.

Аким в ответ разъяснил ситуацию с "Алматы Қала Жарық".

"Недавно мы вернули компанию "Алматы Қала Жарық" в государственную собственность. Все это время шли судебные тяжбы. С сентября, надеемся, “Алматы Қала Жарық” начнет нормально работать", – заявил Ерболат Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что акимат Алматы и Агентство по защите и развитию конкуренции начали совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық". Приватизацию компании признали незаконной.

Компания "Алматы Қала Жарық" отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982705-dosaev-prokommentiroval-situatsiyu-s-kompaniey-almaty-qala-zharyq/