"Ограничивает конкуренцию": приватизацию "Алматы қала жарық" признали незаконной

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Акимат Алматы и Агентство по защите и развитию конкуренции проводят совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ "Алматы қала жарық", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Компания "Алматы қала жарық" отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.

Как сообщили в акимате, в конце декабря 2021 года по решению акимата посредством тендера было реализовано госпредприятие "Алматы қала жарық". Победителем признано ТОО "ABM Group.com". Сумма сделки составила 4,6 млрд тенге при оценочной стоимости 14,8 млрд тенге.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы проанализировал состояние конкуренции в этой сфере за прошедший год, чтобы определить долю "Алматы қала жарық" на рынке.

"Установлено, что данная организация занимает монопольное положение", - говорится в сообщении.

Согласно нормам Закона РК "О государственном имуществе", принятие решений о приватизации организаций, занимающих доминирующее или монопольное положение на рынке, отнесено к компетенции правительства страны.

"Решение акимата Алматы о приватизации "Алматы қала жарық" противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию. Приватизация "Алматы қала жарық" может привести к потере стратегического государственного предприятия", - подчеркнули в ведомстве.

В этой связи акимат Алматы принимает меры по отмене решения о приватизации "Алматы қала жарық" на основании уведомления Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961866-ogranichivaet-konkurentsiyu-privatizatsiyu-almaty-qala-zharyq-priznali-nezakonnoy/