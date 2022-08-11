Гроза и дождь ожидаются вновь в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В двух крупнейших городах Казахстана – Алматы и Нур-Султане – в четверг, 11 августа, ожидается непогода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня вновь будет гроза, но температура воздуха при этом составит +28...+30 градусов. Жителей южной столицы предупреждают об усилении ветра до 2-7 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 м/с.

В Нур-Султане синоптики также прогнозируют дождь, град и грозу – отметим, дожди в столице идут уже третий день, из-за обильных осадков накануне улицы города затопило. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в столице снова будет дождливо, столбики термометров покажут +23...+25 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В связи с непогодой в Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982655-groza-i-dozhd-ozhidayutsya-vnov-v-almaty-i-nur-sultane/