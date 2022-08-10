Появился список обладателей образовательных грантов на 2022 год
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Министерство науки и высшего образования Казахстана в своем официальном Telegram-канале опубликовало результаты распределения образовательных грантов на предстоящий учебный год.
Больше всего заявлений на гранты поступило на такие направления, как: "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии".
Ознакомиться со списком тех, кто стал обладателем гранта, можно здесь.
Готовое свидетельство о гранте абитуриенты могут скачать на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.
Ранее акимат Нур-Султана сообщал, что выпускники столичных школ из социально уязвимых слоев населения могут рассчитывать на помощь государства при оплате обучения в вузах.
Также мы писали, что более 50% претендентов на поступление в магистратуру не набрали пороговый балл.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982604-poyavilsya-spisok-obladateley-obrazovatelnyh-grantov-za-2022-god/