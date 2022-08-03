Более 50% претендентов на поступление в магистратуру не набрали пороговый балл

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О промежуточных итогах комплексного тестирования для поступления в магистратуру рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На текущий момент тестирование прошло около 35 тыс. претендентов для поступления в магистратуру. Пороговый балл набрали около 45% поступающих.

Средний показатель – 72 балла. Максимальный балл – 140 баллов из 150 возможных.

Результаты 265 участников были аннулированы за нарушение правил. За попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не было допущено 144 поступающих.

За нарушение правил во время тестирования из аудиторий было удалено 117 человек, их результаты также аннулированы. Также по итогам постпрокторинга аннулированы результаты 4 участников, которые сфотографировали и попытались вынести экзаменационные материалы.

В министерстве напомнили, что как и на ЕНТ, допуск к экзаменам проводится по трехуровневой системе прокторинга: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте.

Подчеркивается, что благодаря принятым мерам при входе на тестирование в первую неделю тестирования были зафиксированы 4 случая подмены лиц.

"На этой неделе завершилась регистрация на поступление в негражданские вузы, такие как Академия правосудия при Верховном Суде РК, Академия правоохранительных органов при ГП РК, Академия МВД РК, Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК. Вступительный экзамен по иностранному языку для данной категории поступающих состоится 6 августа", – отметил директор Наццентра тестирования Руслан Емелбаев.

В ведомстве сообщили, что всего на комплексное тестирование было подано более 46 тыс. заявлений, однако для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тыс. грантов.

Претендентам напомнили, что комплексное тестирование для поступления в магистратуру продлится до 10 августа.

Комплексное тестирование состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, на определение готовности к обучению, а также по профилю группы образовательных программ.

При этом наличие международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком, освобождает от языкового теста.

"Предусмотрена возможность онлайн-апелляции, согласно которой в течение 30 минут после завершения тестирования поступающий может подать заявление о несогласии с полученными результатами. Апелляция рассматривается в течение пяти дней", – говорится в сообщении министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981535-bolee-50-pretendentov-na-postuplenie-v-magistraturu-ne-nabrali-porogovyy-ball/