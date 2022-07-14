Министр поручил немедленно завершить ремонтные работы в аэропортах на Алаколе

Побережье Алаколя. Фото: ДЧС ВКО

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ведомстве отметили, что продолжается работа по реконструкции искусственных взлетно-посадочных полос аэропортов Ушарала и Урджара. Мероприятия предусмотрены для обеспечения доступности воздушным транспортом побережья озера Алаколь.

Работа в данном направлении проводится акиматами Жетысуской и Абайской областей. При этом местными исполнительными органами завершение всех работ по реконструкции планировалось к началу туристического сезона.

Однако из-за несвоевременного выполнения работ со стороны подрядчиков сроки запуска были сдвинуты.

"В этой связи глава МИИР Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара", - пояснили в ведомстве.

Как добавили в министерстве, с их стороны были заблаговременно проведены процедурные действия по организации субсидируемых рейсов. В частности, выделены необходимые финансовые средства, а также определены авиакомпании, которые будут выполнять рейсы.

Так, перевозчиком на авиамаршрутах Ушарал-Алматы и Ушарал - Нур-Султан определена авиакомпания SCAT. По каждому направлению в летний сезон в неделю будет выполняться 14 рейсов, в остальное время - 7 рейсов. Стоимость билета - 15 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно.

Также по маршруту Ушарал-Талдыкорган авиакомпания "Жетысу" будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов - в остальной период. Стоимость билета - 8 тыс. тенге.

На авиамаршрутах Урджар-Алматы и Урджар - Нур-Султан определена авиакомпания "Южное небо". В летний сезон в неделю будет выполняться 10 рейсов по каждому направлению, в остальное время - 5 рейсов. Стоимость билета - 14 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно.

"По информации местных исполнительных органов, с учетом новых графиков завершение работ по реконструкции аэропорта Ушарала планируется к 20 июля, аэропорта Урджара - к началу августа", - сообщили в МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978372-ministr-poruchil-nemedlenno-zavershit-remontnye-raboty-v-aeroportah-na-alakole/