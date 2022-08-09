Масштабные проверки проведут в Нур-Султане перед съездом религиозных лидеров

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Перед проведением Съезда лидеров мировых и традиционных религий с 8 августа по 8 сентября в столице проведут оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", передает МИА "Казинформ".

Первый заместитель начальника ДП Нур-Султана Бакитжан Малыбаев в ходе брифинга озвучил подробности.

"В столице регулярно проходят крупные мероприятия международного значения. С 13 по 15 сентября пройдет заседание XX Секретариата и VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием государственного (апостольского) визита Папы Римского Франциска. В канун этих мероприятий с 8 августа по 8 сентября на территории города совместно с ДКНБ и СГО проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", - пояснил он.

Также Малыбаев отметил, что ОПМ проводят в связи с тем, что Нур-Султан посетят множество зарубежных гостей - состоится ряд государственных визитов.

По словам замначальника столичной полиции, в городе будут проверять квартиры, которые сдаются в аренду, заброшенные дома и дачные участки, а также владельцев оружий.

Ранее мы писали, что Папа Римский Франциск посетит Казахстан с 13 по 15 сентября этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982386-masshtabnye-proverki-provedut-v-nur-sultane-pered-sezdom-religioznyh-liderov/