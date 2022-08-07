Водитель маршрутного автобуса с фальшивыми правами задержан в Алматы

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В Алматы задержали мужчину, который работал водителем автобуса, будучи лишенным прав на управление транспортным средством. Как оказалось, он использовал фальшивые документы, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, мужчину задержали на остановке у автовокзала.

"Проверка его личности установила использование липового документа, куда к тому же им умело были приписаны категории, позволяющие осуществлять пассажирские перевозки.

В момент остановки автобуса внутри находилось более 40 пассажиров, а это потенциальные жертвы нерадивого водителя, который ежедневно, выезжая на линию, подвергал опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения", - сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов.

Он добавил, что по факту подделки документов начато досудебное расследование.

"В отношении водителя и руководства автопарка, которое не проконтролировали должным образом работу и документы водителя, приняты меры административного воздействия. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку", - подчеркнул Сейткулов.

Ранее алматинские полицейские выявили, что в южной столице маршрутным автобусом управлял иностранец, у которого не было документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982097-voditel-marshrutnogo-avtobusa-s-falshivymi-pravami-zaderzhan-v-almaty/