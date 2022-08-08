С дождей и гроз начнется неделя в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новая неделя в Нур-Султане и Алматы начнется с дождей, а в Шымкенте будет все так же солнечно и жарко. Обновленный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидаются дождь и гроза, но температура воздуха при этом поднимется до +31...+33 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 12 м/с.

Грозу и дождь синоптики прогнозируют и в Нур-Султане, здесь столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов выше нуля. Жителей столицы предупреждают и об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня будет по-прежнему солнечно и без осадков, температура воздуха составит +33...+35 градусов. Но в мегаполисе также ожидается усиление ветра до 9-14 м/с.

Напомним, из-за грядущей непогоды вчера спасатели обратились к астанчанам и алматинцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982126-s-dozhdey-i-groz-nachnetsya-nedelya-v-almaty-i-nur-sultane/