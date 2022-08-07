Спасатели обратились к астанчанам и алматинцам из-за ухудшения погоды

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Жителей двух крупнейших городов Казахстана - Алматы и Нур-Султана - предупредили о том, что в понедельник, 8 августа, по прогнозам синоптиков, в мегаполисах сильно ухудшится погода, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, неделя в мегаполисе начнется с грозы.

Кроме того, во вторник и среду, 9-10 августа, в горах синоптики обещают сильный дождь, местами - грозу и град.

Скорость порывистого ветра при грозе порывы может достичь 15-20 метров в секунду.

Жителей и гостей города попросили в указанный период воздержаться от походов в горную местность и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы "112", а также информацией в СМИ, на телевидении и по радио.

Кроме того, об ухудшении погоды на завтра сообщили и в пресс-службе ДЧС Нур-Султана. По данным ведомства, составленным на основе прогноза "Казгидромета", 8 августа в столице пройдет сильный дождь с грозой и градом.

Скорость порывистого ветра днем достигнет 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982122-spasateli-obratilis-k-astanchanam-i-almatintsam-iz-za-uhudsheniya-pogody/