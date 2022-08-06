Участок улицы Сейфуллина перекроют в Нур-Султане

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В Нур-Султане будет перекрыта улица Сейфуллина - между проспектом Республики и улицей Ауэзова, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Как сообщили полицейские, в связи с капитальным ремонтом ливневой канализации с 8 по 17 августа улица Сейфуллина, на участке от проспекта Республики до улицы Ауэзова, будет полностью закрыта для движения всех видов авто.

По данным столичного ДП, движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме, посредством установки соответствующих временных дорожных знаков.

"В этой связи Департамент полиции Нур-Султана просит жителей и гостей столицы быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы и осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования правил дорожного движения РК", - говорится в сообщении ДП.

Карта объезда. Источник: ДП Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982044-uchastok-ulitsy-seyfullina-perekroyut-v-nur-sultane/