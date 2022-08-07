Дождь, грозу и сильный ветер пообещали синоптики в Алматы и Нур-Султане

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В двух столицах Казахстана сегодня будет дождливо, а в Шымкенте вновь прогнозируют 35-градусную жару. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня, несмотря на жаркие +33...+35 градусов, ожидаются дождь и гроза. Скорость ветра составит от 2 до 8 метров секунду, а при грозе увеличится до 12 м/с.

Жителям Нур-Султана синоптики также пообещали дождь, грозу, усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Столбики термометров при этом поднимутся до +26...+28 градусов.

В Шымкенте ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха составит +33...+35 градусов, а скорость ветра - 8-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана в воскресенье ожидается непогода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982078-dozhd-grozu-i-silnyy-veter-poobeschali-sinoptiki-v-almaty-i-nur-sultane/