Гроза и град: жителей нескольких регионов Казахстана предупредили о непогоде

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана. Согласно данным сайта "Казгидромет", непогода ожидается в Акмолинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

По данным синоптиков, завтра, 7 августа, на севере Акмолинской области днем ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области синоптики прогнозируют грозу, днем возможен град. Ветер северо-восточный днем на севере, на юге, востоке области порывы до 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области завтра днем ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный, при грозе порывы до 15-20 м/с.

В Кызылординской области в воскресенье ожидается ветер северо-восточный, днем до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982075-groza-i-grad-zhiteley-neskolkih-regionov-kazahstana-predupredili-o-nepogode/