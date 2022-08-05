Еще одну из улиц в Алматы частично перекроют для ремонта

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Участок улицы Ашимова в Алматы будут перекрывать каждую ночь в течение недели для проведения ремонта дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в акимате города Алматы, с 5 по 12 августа будут ежедневно с 23:00 до 6:00 частично перекрывать движение по улице Ашимова от проспекта Абая до проспекта Райымбека. Такие ограничения необходимы в связи с проведением среднего ремонта дорог.

Подчеркивается, что указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – добавили представители городского ведомства.

Ранее сообщалось, что в Алматы для проведения ремонта будут временно перекрыты два участка улицы Розыбакиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982003-esche-odnu-iz-ulits-v-almaty-chastichno-perekroyut-dlya-remonta/