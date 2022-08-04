Улицу Розыбакиева временно перекроют в Алматы

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В Алматы для проведения ремонта будут временно перекрыты два участка улицы Розыбакиева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Новости акимата Алматы".

Так, по информации Управления городской мобильности Алматы, с 11 часов вечера сегодня и до 6 часов утра завтрашнего дня будет перекрыт участок улицы Розыбакиева от улицы Левитана до улицы Байкадамова.

Кроме того, с 11 часов вечера 5 августа до 6 часов утра 6 августа для проезда транспорта закроют участок улицы Розыбакиева улицы Байкадамова до улицы Утепова.

В акимате пояснили, что работы на данных участках были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на текущий год.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - попросили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981679-ulitsu-rozybakieva-vremenno-perekroyut-v-almaty/