Ремонт в аэропорту Нур-Султана закончили досрочно

Иллюстративное фото: facebook.com/NNAirportOfficial

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нур-Султана завершили раньше запланированного срока, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.

Строительно-ремонтные работы проводились с 15 июля по 4 августа (с 11:00 до 18:00), хотя изначально планировалось, что ремонт завершат 8 августа.

По информации пресс-службы аэропорта, всего отремонтировано более 22 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

"Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале нынешнего года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям. Авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов", – отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Также представители аэропорта добавили, что в целях обеспечения безопасности полетов указанный ремонт проводится ежегодно.

Напомним, что из-за ремонта в аэропорту переносились дневные рейсы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981779-remont-v-aeroportu-nur-sultana-zakonchili-dosrochno/