Участок проспекта Мангилик Ел полностью перекроют в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

В столице на неделю будет полностью перекрыт участок дороги по проспекту Мангилик Ел. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Нур-Султана.

"В связи с проведением ремонтных работ со 2 по 8 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик Ел", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начнет работы по дорожному полотну на проспекте.

Жителей и гостей города попросили заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – подчеркнули представители транспортного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981204-uchastok-prospekta-mangilik-el-polnostyu-perekroyut-v-nur-sultane/