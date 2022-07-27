"Спецоперация" по поимке недобросовестных менеджеров: Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк на своем официальном сайте разместил обращение к казахстанцам из-за активизировавшихся телефонных мошенников, которые выманивают у граждан деньги под предлогом "спецоперации" по поимке недобросовестных банковских менеджеров.

Как сообщили в Нацбанке, участились случаи, когда мошенники звонят казахстанцам, представляются сотрудниками полиции или работниками НБ и убеждают оформить кредиты.

"Они под предлогом проведения "спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров" убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.

В некоторых случаях подставные "полицейские" сообщают, что совместно с Национальным Банком проводят "спецоперацию", и в качестве подтверждения переадресовывают звонки на подставных "работников Национального Банка", отправляют поддельные удостоверения, документы банковских переводов и прочие документы, подтверждающие легитимность выполняемых действий. Это свидетельствует о работе организованной группы мошенников", - говорится в сообщении Национального банка Казахстана.

В финрегуляторе отметили, что главными целями мошенников является мотивация к оформлению кредита, хищение денежных средств и получение персональных данных казахстанцев.

В связи с этим в Нацбанке дали насколько рекомендаций:

при поступлении телефонных звонков от подставных "сотрудников правоохранительной системы" или "работников Национального Банка" прервать разговор,

от подставных "сотрудников правоохранительной системы" или "работников Национального Банка" прервать разговор, не принимать участие в проведении мошеннических действий по "поимке недобросовестных менеджеров банка",

по "поимке недобросовестных менеджеров банка", немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Также в Нацбанке напомнили казахстанцам, что нельзя устанавливать мобильные приложения, раскрывать свои персональные данные, предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

"Напоминаем, что Национальный Банк не обслуживает физических лиц, не проводит денежные расчеты с населением.

Для проверки поступающих запросов или требований к каким-либо действиям необходимо позвонить на официальный номер финансовой организации или банка, а в случае наличия сомнений посетить финансовое учреждение и переговорить с его сотрудником.

Для консультации можно обратиться в контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477", - говорится в сообщении главного финрегулятора страны.

Напомним, несколько казахстанцев уже попались на новую уловку мошенников. Теперь у одного из них кредиты в двух банках на 4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980514-spetsoperatsiya-po-poimke-nedobrosovestnyh-menedzherov-natsbank-obratilsya-k-kazahstantsam-s-preduprezhdeniem/