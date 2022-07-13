В аэропорту Нур-Султана перенесли дневные рейсы из-за ремонта

Аэропорт Нур-Султана. Фото: facebook.com/NNAirportOfficial

На брифинге в международном аэропорту Нур-Султана сообщили о запланированном ремонте аэродрома с 15 июля по 8 августа – из-за ремонтных работ дневные рейсы перенесли на другое время, передает корреспондент NUR.KZ.

Ремонт взлетно-посадочной полосы пройдет в аэропорту Нур-Султана с 15 июля по 8 августа, длиться он будет с 11:00 до 18:00.

Время 20 дневных рейсов, которые были запланированы на это время, перенесли на утро либо вечер или ночь еще несколько месяцев назад.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте аэропорта Нур-Султана, также пассажирам придут SMS-сообщения.

"Мы не закрывает аэропорт: он работает в штатном режиме, но из-за ремонта вместо 24 часов он будет работать по 17 часов. Ремонт будет в дневное время делаться – с 11:00 до 18:00, а вечером – закрываться.

Ремонт производят именно летом из-за погодных условий. Асфальт должен быть горячим, осенью будут дожди, поэтому в этот сезон ремонт не проводится", – заявил зампредседателя правления аэропорта по производственной части Ергазы Жолдасов.

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Он также заявил, что авиакомпаниям запрещается штрафовать пассажиров, если они отказываются от рейса из-за измененного времени.

"У нас идет изменение времени, рейсы не отменяются, возврат билетов – без штрафов", – добавили представители Air Astana.

Другие авиакомпании также подтвердили отсутствие штрафов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978273-v-aeroportu-nur-sultana-perenesli-dnevnye-reysy-iz-za-remonta/