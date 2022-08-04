Вдова погибшего в Жамбылской области офицера Погранслужбы рассказала свою версию гибели мужа

Азат Умбетулы. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Вдова погибшего в Жамбылской области офицера Погранслужбы КНБ заявила, что ее муж поплатился жизнью за то, что выявил нарушения на заставе, куда его направили в командировку, передает сайт телеканала КТК.

Офицер Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азат Умбетулы скончался 27 июля в больнице. В медучреждение мужчину привезли с тяжелой травмой головы.

Предварительной причиной смерти офицера назвали кровоизлияние в мозг.

Между тем сослуживцы Азата рассказали его жене хронологию событий рокового дня.

"Коллеги, которые там были, рассказали, что, когда он с командиром заставы, начал ссориться, их разняли ребята, которые были рядом. Потом, когда Азат спускался по лестнице, он догнал его и ударил по шее твердым предметом. Невозможно голым кулаком так ударить. Он упал с высокой лестницы, потом резко встал и снова упал – и больше не смог подняться на ноги", – рассказала вдова офицера Ботагоз Илмагамбет.

Однако, по словам Ботагоз, позже военные отказались от своих слов.

Азат Умбетулы два года назад перевелся из Актобе в Кордай на пограничную службу. Он руководил медицинским сектором.

У офицера остались три дочери. Жена беременна четвертым ребенком. Родные требуют наказать виновного в смерти мужчины.

В самой Погранслужбе озвученную ими версию не подтверждают и не отрицают. В ведомстве лишь сообщили, что проводится расследование.

Ранее в Погранслужбе сообщали, что принимают меры по оказанию помощи семье погибшего офицера.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981655-vdova-pogibshego-v-zhambylskoy-oblasti-ofitsera-pogransluzhby-nazvala-vinovnogo-v-ego-smerti/