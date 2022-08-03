Как решается вопрос с сахаром, рассказали в акимате Алматы

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Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берик Солтанбаев рассказал во время , как решается вопрос с сахаром в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Берика Солтанбаева, поставки сахара увеличены до 180 тонн на прилавки торговых сетей, магазинов "у дома" и рынков города. При этом он отметил, что потребность в сахаре со стороны населения выросла в два раза - с 120 до 250 тонн в сутки, но за последнюю неделю наблюдается падение спроса до 150 тонн в сутки.

"У нас в городе определенного дефицита сахара не имеется, физическая доступность есть, цены зафиксированы в торговых сетях и они будут реализовываться по контракту. В зависимости от сезонности, возможно, цены где-то будут увеличиваться", – сообщил Солтанбаев.

Также он подчеркнул, что немалая часть спроса на сахар в Алматы идет со стороны жителей Алматинской и Жетысуской областей – 40% от общего количества потребления.

"С середины июля на 5 ярмарках выходного дня для населения организованы торговые места по продаже сахара с фиксированной ценой – 530 тенге за килограмм", – отметил руководитель управления.

Также он сообщил, что в целях стабилизации и недопущения необоснованного роста цен, проводится постоянный мониторинг во всех торговых объектах продовольственного направления. Так, на основании жалоб жителей ведется проверка на предмет необоснованного завышения цен на сахар в отношении 12 магазинов «у дома».

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, как в городе решается вопрос дефицита сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981574-kak-reshaetsya-vopros-s-saharom-rasskazali-v-akimate-almaty/