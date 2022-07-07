О дефиците сахара в Алматы высказался Досаев

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Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время брифинга в СЦК, как в городе решается вопрос дефицита сахара, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, в городе потребление сахара выросло с 120 тонн до 150 тонн в сутки. Влияние оказало и начало сезона заготовки варенья. К тому же, в Алматы закупаются жители близлежащих областных районов.

"В среднем цена, включая сахар-"рафинад", примерно 560 тенге, но при этом есть соглашения на фондирование крупных торговых сетей, где цена 445 тенге, на рынках и базарах - 480-530 тенге. В Алматы сахар есть в достаточном объеме, и мы намерены за счет дополнительных вливаний из местного бюджета, если необходимо, спрос удовлетворить", - сообщил Досаев.

Аким также отметил, что есть риски возможного роста цен на сахар из-за повышения цен на сырье и ограничение импорта из РФ и Индии.

"По поводу квоты в Алматы - появилось очень много посредников, и мы предложили, чтобы были квоты, чтобы сахарные заводы поставили сразу в сети. А то дополнительная маржа формируется у посредников. По надбавке на цены в магазинах у дома в 15% мы начали административную работу по проверке. Работа будет проводиться на постоянной основе", - заключил градоначальник.

Напомним, ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался насчет обеспечения страны сахаром, отметив, что сахара в стране достаточно, а рост цен на этот продукт составил в Алматы 18,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977367-o-defitsite-sahara-v-almaty-vyskazalsya-dosaev/