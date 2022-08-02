Почему горит вода в садовом обществе Петропавловска, выяснили экологи (видео)

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Специалисты департамента экологии по СКО завершили экспертизу проб воды из садового общества "Ромашка" в Петропавловске и выяснили, почему взятая из колодца вода имеет свойство гореть, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщили экологи, в пробах колодезной воды обнаружены нефтепродукты.

На воспламеняющуюся воду жители садового общества "Ромашка" пожаловались в конце прошлого месяца. По словам горожан, в воде явно чувствуется химический запах и невооруженным глазом видны масляные разводы.

Тогда же экологи взяли ее на анализ сразу в трех местах: около здания, где расположена местная дачная администрация, из емкостей дачников, а также в одной из скважин.

Как стало известно сейчас, нефтепродукты обнаружены во всех трех пробах. Больше всего опасной примеси оказалось в колодце, что находится рядом с автозаправкой. Там насчитали больше 2 граммов нефтепродуктов на литр воды.

Что именно из производных нефти было выявлено, экологи пока не сообщают. Выяснить это только предстоит. Специалисты обещают направить свои заключения всем уполномоченным органам, чтобы вместе найти источник загрязнения.

"Нефтепродукты, они всегда будут опасны – наличие их в воде. Но говорить, насколько они превышают, мы не можем, потому что нет, так скажем, методики именно по сравнению подземных вод с теми или иными нормами.

Параллельно вместе с ними, вместе с нами еще Национальный центр экспертизы отобрал пробы воды. Это при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Пробы еще в работе, вот. После этого у нас будет обмен данными, и уже будем искать источник загрязнения", - сообщил руководитель департамента экологии по СКО Азамат Бектасов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981244-pochemu-gorit-voda-v-sadovom-obschestve-petropavlovska-vyyasnili-ekologi-video/