Вода из подземных скважин стала загораться на дачах в Петропавловске. Экологи взяли пробы

Кружка с горящей водой. Кадр из видео: КТК

В дачном обществе "Ромашка" в Петропавловске людей напугала вода из подземных скважин, которая вдруг начала воспламеняться. По словам местных, в воде явно чувствуется химический запах и невооруженным глазом видны масляные разводы, передает сайт телеканала КТК.

Дачное общество "Ромашка" – одно из самых крупных в Петропавловске. Отмечается, что участки здесь ценятся во многом из-за чистейших подземных вод. Недавно в колодцах вместо воды вдруг появилась горючая жидкость, что шокировало местных дачников.

По словам петропавловцев, вода в скважинах превратилась в маслянистую жидкость неожиданно, и насосы, которыми ее качали, убрать не успели. Теперь людям не просто нечем поливать грядки – пострадало их имущество.

"Теперь у нас все везде испорчено. Испорчена баня, потому что туда набиралось. Все теперь жирное и пожароопасное. Все шланги, насосы. Ведра, все, куда набирали, все испорчено. Остались полностью без воды. Но это еще ладно, полдела. Теперь мы как на пороховой бочке. То есть где-то искра, куда эта вода вообще идет?" – рассказала одна из местных дачниц.

Почему вода в дачных колодцах стала огненной, начали выяснять экологи. Специалисты приехали на место, чтобы отобрать пробы, но при первом же вдохе сразу выдали версию.

"По запаху данной воды можно сказать о содержании нефтепродуктов уже. То есть явный запах бензина стойкий стоит. Сейчас мы отобрали пробы воды, и в пробах воды будет определяться содержание нефтепродуктов, прежде всего, и также веществ азотной группы", – отметил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по СКО Дамир Жумабаев.

Результаты анализов должны озвучить через три дня. Пока же дачники выдвинули свою версию происходящего. Садоводы предполагают, что нефтепродукты могли попасть в подземные воды с соседней заправки. На самой АЗС такую версию опровергают.

"По нашим данным, у нас ничего не утекает в последнее время, потому что мы постоянно мониторим систему, резервуары, емкости. Контроль утечек.

Есть специальные приборы, установлены в здании. Каждое утро проводится сверка проданного количества и отпущенного с резервуара. Если экологи хотят проверить, то после открытия проверки, пожалуйста, мы допустим на свою территорию", – заявил инженер по оборудованию сети АЗС Камиль Наргузин.

Тем не менее, люди в "Ромашке" к огненной воде стараются относиться с юмором. Дачники шутят, что внезапно стали обладателями новых месторождений нефти. Но беспокоятся все же больше, чем смеются – люди боятся не только за огороды, но и за свое здоровье.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980538-voda-iz-podzemnyh-skvazhin-stala-zagoratsya-na-dachah-v-petropavlovske-ekologi-vzyali-proby/