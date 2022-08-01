Гибель водителя на митинге в Алматы: как решили проблему с парковкой, рассказали в акимате

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/zhest_kz_official

В июне этого года жители одного из домов Алматы устроили несанкционированный митинг, в результате которого погиб мужчина. Жители требовали отдать им гостевую парковку построенного поблизости от их дома ЖК. Заместитель акима Бостандыкского района Алматы Ренат Сейдраманов рассказал, какие меры для решения ситуации приняты на сегодня, передает корреспондент NUR.KZ.

Свое требование отдать им гостевую парковку жильцы дома объясняли тем, что после строительства ЖК рядом с их домом по улице Короленко у них не осталось своей парковки.

Однако Сейдраманов отметил, что парковка не принадлежала ЖК.

По словам замакима, на месте были установлены четыре лежачих полицейских и два шлагбаума для предотвращения заезда авто на придомовую территорию.

"Постановлением акимата улица Короленко была упразднена и территория теперь является придомовой. Парковка не принадлежала жителям ЖК, у ЖК имеется свой подземный паркинг и парковочные места по периметру - по улицам Гагарина, Радостовца, Березовского.

Проблемы с парковкой у ЖК не должно быть и нет. Жилой комплекс построен согласно проекта и уже введен в эксплуатацию", - сообщил заместитель акима района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981199-gibel-voditelya-na-mitinge-v-almaty-kak-reshili-problemu-s-parkovkoy-rasskazali-v-akimate/