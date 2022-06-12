Водитель случайно погиб из-за несанкционированного митинга в Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/zhest_kz_official

К трагедии привел несанкционированный митинг, организованный из-за массовой застройки в Алматы. Погиб оказавшийся на его пути водитель. Происшествие прокомментировали в департаменте полиции города, передает корреспондент NUR.KZ.

11 июня алматинцы организовали несанкционированный митинг и перекрыли проспект Гагарина, в результате один из жителей ударил водителя машины, который хотел проехать по дороге.

Мужчина упал, ударившись головой об асфальт, и скончался. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что 11 июня группа граждан перекрыла проезжую часть по проспекту Гагарина.

Один из участников несанкционированной акции 1980 года рождения в ходе конфликта нанес телесные повреждения водителю машины 1974 года рождения.

"Пострадавший скончался. Действия подозреваемого квалифицированы по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Также в ДП Алматы добавили, что еще четыре организатора несанкционированной акции привлечены к административной ответственности.

Стражи порядка установили, что ее устроили жители одного из домов по улице Короленко, которые с 2019 года требуют огородить их двор от проезжей части. Другие обстоятельства сейчас устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973729-voditel-sluchayno-pogib-iz-za-nesanktsionirovannogo-mitinga-v-almaty-video/