Находятся на грани закрытия: казахстанские предприятия общепита обеспечат сахаром, заявили в МСХ

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Встреча по вопросам обеспечения субъектов бизнеса необходимым объемом сахара прошла в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ней так же приняли участие представители Министерства торговли и интеграции РК, акимата Нур-Султана, Ассоциации общественного питания, вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев и советник председателя Ассоциации Вероника Нурпеисова.

Отмечается, что в Ассоциации общественного питания ранее заявили о возможном банкротстве предприятий общественного питания из-за трудностей с обеспечением сахаром.

По итогам проведенных обсуждений было принято решение дополнительно поддержать малый и средний бизнес, а именно покрыть потребности объектов общепита в индустриальном сахаре.

В МСХ пообещали определить объемы потребности сахара для объектов общепита с целью организации поставок в приоритетном порядке.

Как отметили в министерстве, на первом этапе более тысячи тонн сахара будет отгружено для трех наиболее населенных регионов нашей страны.

"Министерством сельского хозяйства будет направлен дополнительный объем в города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, где представители малого бизнеса смогут брать необходимый объем сахара. Также Ассоциацией будут представлены списки и расчеты потребности по другим городам. При этом Ассоциация и акиматы разработают алгоритм по предоставлению данного сахара”, - отметил вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай.

Напомним, ранее рестораторы обратились к МСХ за помощью из-за ситуации с сахаром. Некоторые точки общепита заявляли, что уже находятся на грани закрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980690-nahodyatsya-na-grani-zakrytiya-kazahstanskie-predpriyatiya-obschepita-obespechat-saharom-zayavili-v-msh/