Стоматолог из Талгара построил звездолет из стиральных машин (видео)

Кадр из видео: 24.kz

Звездолет из стиральных машин построил стоматолог из Талгара. В целом, мужчина сконструировал немало так называемых ресайкл-скульптур, и теперь в его планах – открытие арт-музея для подобных объектов.

Как рассказывает телеканал "Хабар-24", Куаныш Мухамеджанов 15 лет проработал стоматологом, затем бросил профессию и ушел в ресторанный бизнес.

Мужчина открыл пиццерию, а для привлечения аудитории решил установить у входа скульптуру одного из роботов-трансформеров. Ранее такое он увидел во время отдыха в Таиланде. Однако от идеи приобрести скульптуру он отказался из-за дороговизны – поэтому сконструировал трансформера самостоятельно.

Работа привлекла внимание тысяч горожан.

Вскоре пиццерию пришлось закрыть, а Куаныш переключился на ресайклинг: житель Талгара создал уже свыше 30 скульптур.

Самой масштабной работой талгарского стоматолога можно назвать звездолет: на его сборку у мастера ушло почти полгода. Материалами послужили 8 стиральных машин, 4 телевизора, три газовые плиты, один холодильник и детали от настоящего самолета.

По информации телеканала, негодные карбоновые части воздушных судов Куанышу безвозмездно отдает одна из казахстанских авиакомпаний, а неподлежащую ремонту бытовую технику – приносят местные жители. Остальное же мужчина покупает сам.

"К примеру, на покраску этого звездолета у меня ушло, только на покупку краски, 150 тысяч тенге. Это очень затратно. И в дальнейшем я бы хотел, чтобы появился какой-нибудь меценат, который поддержал бы это направление и поддержал бы меня в создании этих скульптур", – заявил скульптор.

Телеканал отмечает, что о Куаныше уже узнали в других странах, и даже предложили ему установить его работы в американских и корейских арт-парках. Сам же мастер пока отказывается от подобных предложений: он собирается открыть собственный музей в Талгаре, а после – собственную арт-школу.

В настоящее же время Куаныш работает над новым арт-проектом. Мужчина делает расчеты для своего "зомбимобиля".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980607-stomatolog-iz-talgara-postroil-zvezdolet-iz-stiralnyh-mashin-video/