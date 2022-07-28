Уволить главу туркестанского областного филиала "КазАвтоЖола" порекомендовали в МИИР

Дорога в Туркестанской области. Кадр из видео: facebook.com/qazavtojol.turkestan.1

Комитет автомобильных дорог МИИР РК дал рекомендацию уволить директора Туркестанского регионального филиала АО "НК "КазАвтоЖол" из-за жалоб населения на некачественные дороги. Об этом сообщается в .

Из-за критики казахстанцев министерство порекомендовало принять решение об увольнении директора Туркестанского регионального отделения АО "НК "КазАвтоЖол", а в отношении зампреда общества – объявить жесткий выговор.

Также отмечается, что в отношении главы регионального филиала "Национального центра качества дорожных активов" были приняты дисциплинарные меры за несоблюдение качества обслуживания дорог.

По данным ведомства, в срочном порядке специалисты провели работу по очистке технологических швов, чтобы предотвратить поднятие бетонных плит.

Было принято решение временно приостановить работы по укладке микросюрфейсинга (технология тонкослойной поверхностной обработки дорожного покрытия). Организовано ежедневное патрулирование температурных швов расширения.

"Вопрос находится на особом контроле комитета", – заключило ведомство.

Еще в начале июня в казахстанских соцсетях распространилось видео, на котором было заметно, как участок платной трассы Кызылорда – Шымкент вздулся и поднялся.

А несколько дней назад уже на участке трассы Самара – Шымкент в Туркестанской области поднялось цементно-бетонное покрытие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980565-uvolit-glavu-turkestanskogo-oblastnogo-filiala-kazavtozhola-porekomendovali-v-miir/