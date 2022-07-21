Втягивают в "спецоперации": новый способ мошенничества появился в Казахстане

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Новый способ обманывать казахстанцев придумали телефонные мошенники – аферисты улучшили старую схему "звонок из банка". Теперь граждан просят помочь в разоблачении кредитных менеджеров, которые якобы обманывают людей, передает официальный сайт телеканала КТК.

48-летний Юрий Фоминых стал одной из жертв аферистов – мужчина повелся на уловку "разоблачить" интернет-мошенников. Теперь у него кредиты в двух банках на 4 млн тенге, ежемесячно он должен выплачивать им по 120 тыс. тенге – такие платежи ему не по карману.

Потерпевший рассказал, что ему позвонили, представились сотрудниками Нацбанка, общались вежливо и просили помочь. Юрий согласился, причем совершенно бескорыстно.

"Они объяснили тем, что им надо проверить сотрудников банка. Представились они, назвали свои, ну, фамилия, имя отчество, номера удостоверений, контактный телефон: можете позвонить. Я перезваниваю: да, такие-то, такие-то работают. Думаю, ну раз это – наверное, с банка, так и так; раз это, у них мои данные: они мне же передают – не я им, а они мне", – пояснил Юрий.

Корреспонденты рассказали о схеме обмана – аферисты звонят на сотовый телефон и представляются специалистами службы безопасности банка или полицейскими. Козыряют должностями и званиями. А дальше просят провернуть "спецоперацию" по разоблачению какого-нибудь кредитного менеджера. После нужно взять у "афериста" кредит и перечислить деньги на специальный счет.

"Несмотря на проводимую профилактическую работу органов внутренних дел, зачастую поражает доверчивость граждан. На территории нашей области были факты, когда потерпевшими становились сами сотрудники действующих банков, несмотря на то, что они прекрасно знают, что им звонить никто не будет с банков. Раскрыть данные преступления зачастую остается сложным ввиду того, что подозреваемые лица находятся за пределами Казахстана. И потерпевшие с данными своими кредитами остаются один на один", – прокомментировал ситуацию с мошенниками старший оперуполномоченный ДП СКО Андрей Акопян.

Свое мнение на подобные уловки высказали психологи – они не удивлены, что мошенники добиваются успеха.

Ничего нового, по их словам, злоумышленники не придумывали – манипулируют людьми обычными приемами, которые хорошо знакомы науке. Отмечается, что каждый пятый ведется на эти манипуляции.

"У каждого из нас есть, скажем так, такой критерий, по которому мы говорим: да, верю – не верю, что называется. И вот, если мошенник нащупал этот критерий, там предоставил действительно личные данные какие-то и так далее, соответственно, он прошел эту границу, этот порог – и человек поверил. А когда он уже поверил, здесь срабатывает подчинение авторитету: ну, естественно, это спецслужбы, органы и так далее", – пояснил психолог Дмитрий Агапов.

Психологи в данном случае советуют доверять интуиции – если есть хоть малейшие сомнения, прерывайте разговор.

Полицейские же уверены, мошенники оставят вас в покое, если вы предложите им личную встречу.

Источник: официальный сайт телеканала КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979451-vtyagivayut-v-spetsoperatsii-novyy-sposob-moshennichestva-poyavilsya-v-kazahstane/