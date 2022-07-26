"Пью чай с медом": Султанов рассказал, по какой цене он покупал сахар

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минторговли и интеграции на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, когда в последний раз покупал сахар и по какой цене, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахыт Султанов заявил, что две недели назад купил сахар за 470 тенге в крупном торговом центре.

Сейчас, по его словам, там же сладкий продукт можно приобрести уже за 480 тенге.

"Я это вижу и знаю. И раз задали личный вопрос – я не пью чай с сахаром, я пью чай с медом", – ответил Султанов.

Прокомментировал вопрос и глава МСХ Ербол Карашукеев.

"Крайний раз покупал сахар за 620 тенге за килограмм в крупном торговом центре. Лично я чай пью без сахара", – заявил он.

Ранее министр сельского хозяйства на отвечал на вопрос о том, когда стабилизируется ситуация по сахару в Казахстане. Он также назвал оптимальную стоимость этого продукта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980251-pyu-chay-s-medom-sultanov-rasskazal-po-kakoy-tsene-on-pokupal-sahar/