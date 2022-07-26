Сколько должен стоить сахар в Казахстане, рассказали в Минсельхозе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МСХ Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, когда стабилизируется ситуация по сахару в Казахстане. Он также назвал оптимальную стоимость этого продукта, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что сахар в Казахстане есть в достаточном количестве. При этом, по его словам, на внутреннем рынке имеется достаточный объем сахара по коммерческой цене, который реализуется в условиях рыночной экономики.

"По прогнозам, Россия с сентября откроет, скорее всего, свой экспорт, разрешит экспортировать сахар – у них и урожай в этом году прогнозируется на достаточно хорошем уровне. Поэтому, я думаю, что июль-август у нас цены еще будут высокими, а потом прогнозируем постепенное снижение и нормализацию ситуации на рынке сахара", – отметил глава МСХ.

При этом министр указал на проблемы, связанные с логистикой, возникшие из-за текущей геополитической ситуации в соседних странах.

"Если ранее при традиционном импорте из России и Беларуси сроки поставки сахара белого составляли от 4 до 10 календарных дней, то в настоящее время, после принятия Россией мер по введению запрета на вывоз сахара, сроки доставки сахара из третьих стран доходят до 90 дней.

В настоящее время импорт сахара и сырца осуществляется из Бразилии и Индии. Так, импорт сахара и тростникового сырца из Бразилии осуществляется через порты Грузии в Черном море. Ограниченность пропускной способности грузинских портов, недостаточность инфраструктуры и транспортных судов, приводит к возникновению транспортного коллапса", – пояснил Карашукеев.

Он добавил, что при импорте сахара из Индии также отмечается скопление грузов на Афганском погранпереходе "Хайратон". Это приводит к затягиванию процедуры оформления и погрузки товаров.

"Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Так, отмечается удорожание стоимости тростникового сырца на бирже, транспортных затрат, а также затрат на переработку.

К примеру, стоимость тростникового сырца составляет порядка 476 долларов, что почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. Затраты на логистику выросли в 2,6 раза – со 110 до 290 долларов.

Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара у отечественных сахарных заводов. Так, на сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за килограмм.

При этом стоимость сахара с учетом 15-процентной торговой надбавки у оптового, и 15% – у розничного реализатора, должна составлять порядка 595-600 тенге за килограмм", – резюмировал министр сельского хозяйства.

Напомним, что сегодня Ербол Карашукеев также дал прогноз по ценам на мясо и овощи в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980233-skolko-dolzhen-stoit-sahar-v-kazahstane-rasskazali-v-minselhoze/