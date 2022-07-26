Молоко дорожает в Казахстане из-за упаковки, заявили производители

Иллюстративное фото: Arne Dedert/Picture Alliance/Getty Images

Цены на молоко, соки и кондитерские изделия продолжают расти в Казахстане. По словам производителей, проблема заключается в подорожании картонной упаковки, большую часть которой в страну импортируют из-за рубежа, передает сайт телеканала КТК.

Бизнесвумен Мария Рыжкова рассказала журналистам, что продукция ее кондитерской компании в этом году подорожала уже в среднем на 15%. Причины тому, по ее словам, две: рост цен на продукты и на упаковку.

"Подорожала упаковка, потому что нет собственного производства, нет собственной бумаги, нет собственного картона, нет собственного даже пластика, если говорить о пластиковой упаковке, все привозное.

В связи с тем, что растет закупочная цена даже на упаковку, мы вынуждены поднимать цены на готовый продукт, который мы даем покупателю, который мы даем потребителю. Потому что просто так в голые руки не отдашь торт: его нужно во что-то упаковать, чтобы он доехал либо до клиента, либо хотя бы до ресторана", – пояснила предпринимательница.

Рыжкова указала, что дорожать упаковка начала в конце прошлого года. При этом только в минувшем марте стоимость увеличилась сразу на 15%, а на прошлой неделе – сразу в два раза.

К примеру, если ранее коробки стоили от 30 до 100 тенге, то сейчас самые дешевые не купить дешевле 70 тенге.

На подорожание картона журналистам пожаловались и в типографиях. С начала года, по словам работников типографий, стоимость материалов увеличилась на треть и ценники меняются уже практически каждый день.

Указывается, что сырье к нам завозят из России и Китая, из-за чего цены напрямую зависят от курса рубля и доллара. Кроме того, как говорят производители, наблюдаются перебои с поставками, поэтому некоторые виды картона и бумаги сейчас еще и в дефиците.

"Производство подорожало как минимум, я считаю, процентов на 30, наверное. Это, конечно же, зависит в первую очередь от того, что подорожали значительно материалы на продукцию, из которой мы изготавливаем свою продукцию.

Это как бумага и картон, так и различные другие материалы. Картон, как нам объясняют поставщики, дорожает, естественно, в первую очередь из-за повышения курса рубля", – заявила руководитель ТОО Наргиз Рахметова.

В свою очередь российские производители картонных упаковок объяснили подорожание сырья плавающим курсом рубля и ростом стоимости перевозок. Резкий рост цен, по их данным, случился в начале года из-за сокращения объемов производства при высоком спросе, что и вызвало дефицит.

"С нового года цена начала резко расти, картон находился в дефиците. Потребность в нем резко возросла, сработал рыночный механизм. То есть производитель картона, соответственно, и торговля, продавцы подняли его в цене.

Таким образом, его цена выросла буквально за квартал в полтора раза. Более того, комбинат устанавливал свой курс внутренний, долларовый курс, даже евровый курс устанавливал. Это еще завышало стоимость картона", – заявил директор одной из компаний Александр Тихонов.

Тем не менее россияне указали, что ситуация с картоном в России уже стабильна, однако некоторые поставщики завышают стоимость уже намеренно.

Источник: КТК

На прошлой неделе стало известно о том, что в Казахстане подорожала молочная продукция, а ее производство – сократилось. Производители тогда также заявляли, что связано это с ростом цен упаковочных материалов из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980139-moloko-dorozhaet-v-kazahstane-iz-za-upakovki-zayavili-proizvoditeli/