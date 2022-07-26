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Молоко дорожает в Казахстане из-за упаковки, заявили производители

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Молоко, разлитое по пакетам
Иллюстративное фото: Arne Dedert/Picture Alliance/Getty Images

Цены на молоко, соки и кондитерские изделия продолжают расти в Казахстане. По словам производителей, проблема заключается в подорожании картонной упаковки, большую часть которой в страну импортируют из-за рубежа, передает сайт телеканала КТК.

Бизнесвумен Мария Рыжкова рассказала журналистам, что продукция ее кондитерской компании в этом году подорожала уже в среднем на 15%. Причины тому, по ее словам, две: рост цен на продукты и на упаковку.

"Подорожала упаковка, потому что нет собственного производства, нет собственной бумаги, нет собственного картона, нет собственного даже пластика, если говорить о пластиковой упаковке, все привозное.

В связи с тем, что растет закупочная цена даже на упаковку, мы вынуждены поднимать цены на готовый продукт, который мы даем покупателю, который мы даем потребителю. Потому что просто так в голые руки не отдашь торт: его нужно во что-то упаковать, чтобы он доехал либо до клиента, либо хотя бы до ресторана", – пояснила предпринимательница.

Рыжкова указала, что дорожать упаковка начала в конце прошлого года. При этом только в минувшем марте стоимость увеличилась сразу на 15%, а на прошлой неделе – сразу в два раза.

К примеру, если ранее коробки стоили от 30 до 100 тенге, то сейчас самые дешевые не купить дешевле 70 тенге.

На подорожание картона журналистам пожаловались и в типографиях. С начала года, по словам работников типографий, стоимость материалов увеличилась на треть и ценники меняются уже практически каждый день.

Указывается, что сырье к нам завозят из России и Китая, из-за чего цены напрямую зависят от курса рубля и доллара. Кроме того, как говорят производители, наблюдаются перебои с поставками, поэтому некоторые виды картона и бумаги сейчас еще и в дефиците.

"Производство подорожало как минимум, я считаю, процентов на 30, наверное. Это, конечно же, зависит в первую очередь от того, что подорожали значительно материалы на продукцию, из которой мы изготавливаем свою продукцию.

Это как бумага и картон, так и различные другие материалы. Картон, как нам объясняют поставщики, дорожает, естественно, в первую очередь из-за повышения курса рубля", – заявила руководитель ТОО Наргиз Рахметова.

В свою очередь российские производители картонных упаковок объяснили подорожание сырья плавающим курсом рубля и ростом стоимости перевозок. Резкий рост цен, по их данным, случился в начале года из-за сокращения объемов производства при высоком спросе, что и вызвало дефицит.

"С нового года цена начала резко расти, картон находился в дефиците. Потребность в нем резко возросла, сработал рыночный механизм. То есть производитель картона, соответственно, и торговля, продавцы подняли его в цене.

Таким образом, его цена выросла буквально за квартал в полтора раза. Более того, комбинат устанавливал свой курс внутренний, долларовый курс, даже евровый курс устанавливал. Это еще завышало стоимость картона",заявил директор одной из компаний Александр Тихонов.

Тем не менее россияне указали, что ситуация с картоном в России уже стабильна, однако некоторые поставщики завышают стоимость уже намеренно.

Источник: КТК

На прошлой неделе стало известно о том, что в Казахстане подорожала молочная продукция, а ее производство – сократилось. Производители тогда также заявляли, что связано это с ростом цен упаковочных материалов из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980139-moloko-dorozhaet-v-kazahstane-iz-za-upakovki-zayavili-proizvoditeli/

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