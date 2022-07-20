Молочные заводы могут начать закрываться в Казахстане

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В Казахстане могут начать закрываться молочные заводы. Производство продукции сократилось с начала года уже на 7 процентов и рискует продолжить падение, передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что с января по май в Казахстане выпустили на 7% меньше молока, чем в минувшем году. При этом молоко в стране дорожает, за год - сразу на 22%. Это же влияет и на стоимость и всей молочной продукции, особенно масла и сыра.

Производители объяснили, что стоимость молока меняется из-за роста цен на упаковочные материалы, которые привозят из России. При этом в Казахстане стабильно дорожают коммунальные услуги.

"Дорожает, во-первых, упаковка. Если брать январь и брать сегодняшний день, то упаковка, допустим, на молоко, поднялась на 135%. Если брать упаковку сметаны, которая состоит из стаканчика и пластиковой крышки, то все это поднялось более, чем на 100%. С 2021 года по 2022 год у нас электроэнергия, вода поднялись на 20%", - пояснил журналистам директор ТОО "Текелийский гормолзавод" Денис Де.

Цены на молоко пытаются сдержать за счет стабфонда, на что из бюджета выделили уже 15 миллиардов тенге. Это позволяет контролировать стоимость социально значимых товаров в крупных супермаркетах.

"На сегодняшний день у нас за последние два месяца цена на молоко остается стабильной, без изменений, роста не наблюдается. Стабилизация цен на молоко ведется за счет механизмов оборотного займа.

То есть в текущем году с 11 до 15 было увеличено – на 4 миллиарда. Все эти займы, которые выдаются тем же производителям, либо сетям, они все возвратные и возвращаются ликвидно, в установленный период", - рассказал замглавы управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Ерлан Омаров.

Однако бизнесмены заявили, что этих мер недостаточно, и необходимо поддержать отечественного производителя, в противном случае заводы могут закрыться.

"Казахстан от России зависит по сырью. Если мы, допустим, закупали бы упаковку здесь, у нас, то наши производители – казахстанские производители упаковки – сырье берут в России, поэтому все это связано в любом случае.

Может быть, нужна помощь казахстанским производителям? Мы трубим об этом уже три года. Мы просим дать нам субсидии на готовую продукцию. Если государство сдерживает наши цены, тогда для того, чтобы мы не закрылись, нам нужно помогать", - добавил Денис Де.

Речь идет о субсидировании уже готовой продукции, произведенной на молочных заводах.

"Сейчас те ставки, которые установлены, они не вполне устраивают молочную отрасль. И не всегда вовремя выдаются, что еще является большой проблемой. Сейчас Минсельхоз подошел с новой программой субсидирования сельского хозяйства.

У нас, у молочников, есть надежда на то, что наши пожелания, просьбы будут услышаны – и Минсельхоз услышит и изменит условия субсидирования", - указал представитель Молочного союза Республики Казахстан Динмухамед Айсаутов.

Указывается, что объемы финансирования молочной отрасли в РК отстают от российских и белорусских. Производители попросили увеличить выплаты от государства.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979250-molochnye-zavody-mogut-nachat-zakryvatsya-v-kazahstane/