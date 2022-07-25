Яичницу из-за жары пожарили прямо на асфальте в Туркестане (видео)

Кадр из видео: Otyrar.kz

В Туркестанской области установилась сильная жара. Столбики термометров поднялись выше 40 градусов. Благодаря чему можно приготовить яичницу прямо на асфальте, передает Otyrar.kz.

В соцсетях опубликовали видео эксперимента. На кадрах мужчина ставит сковороду прямо на асфальт, ждет некоторое время, а затем бросает в нее масло, которое растапливается, а потом разбивает яйцо. Оно тоже вскоре зажаривается.

По данным синоптиков "Казгидромета", днем 24-25 июля в Туркестанской области и Туркестане установилась очень сильная жара до 45 градусов. 26 июля в регионе температура воздуха должна немного понизиться - до 40-42 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни (с 26 по 28 июля) специалисты прогнозируют в Казахстане жару до 45 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980083-yaichnitsu-iz-za-zhary-pozharili-pryamo-na-asfalte-v-turkestane-video/