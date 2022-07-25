Жару до 45 градусов пообещали в Казахстане в ближайшие дни

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Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие несколько дней – период с 26 по 28 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие три дня в стране сохраняется неустойчивый характер погоды.

26 июля на западе, 27-28 июля – на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся грозами, сильным ветром и даже градом.

В дневные часы в западных регионах республики ожидается повышение температуры воздуха от +25...+35 до +30...+40 градусов.

А на северо-западе, севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем – от +30...+35 до +20...+30 градусов.

В центре Казахстана также будет отмечаться небольшой спад жары – с +30...+38 до +27...+35 градусов.

Тем не менее в восточных областях страны прогнозируется повышение температуры воздуха от +22...+32 до +27...+38 градусов.

А на юге, юго-востоке Казахстана сохранится очень сильная жара от +40 до +45 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980023-zharu-do-45-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/